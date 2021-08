Tapage, intimidations, comportements menaçants, petits deals : combien de carolos ne sont-ils pas confrontés à de telles situations liées à la présence de bandes de quartiers. Le phénomène n’est d’ailleurs pas propre à Charleroi, aucune ville n’y échappe.

Place Destrée à Gilly, le chef de groupe PS du conseil communal a été menacé de mort par deux fois, ce qui l’amené à déposer plainte auprès de la police. Jean-Philippe Preumont veut se servir de ce vécu pour s’exprimer au nom de tous ceux qui partagent les mêmes réalités.

"Je suis conscient que ma position politique me donne une visibilité que d’autres n’ont pas nécessairement. Je les associe donc à l’intervention que j’ai fait inscrire à l’ordre du jour de la séance publique de ce lundi. Ma démarche vise à rechercher comment au-delà de la révision de la norme KUL qui fixe le seuil du cadre de la police et que nous revendiquons depuis 20 ans il est possible d’intégrer un paramètre humain dans les priorités de l’action judiciaire. Place Destrée, les riverains sont passés du sentiment d’insécurité à l’insécurité. Celle-ci est objectivée par des comportements, des provocations, des menaces. Je n’ai pas de solution miracle mais il faut y réfléchir ensemble, pour apaiser les peurs et prévenir les risques de dérive."

A Gilly, le départ annoncé de la fête foraine laissera bientôt un espace à nouveau libre à la bande locale. C’est dire si la question est d’actualité.