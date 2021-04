Depuis la nuit des temps, et bien avant l'arrivée des réseaux sociaux, les avis et les recommandations se faisaient essentiellement via le bouche à oreille. C'est ce qu'a bien compris le carolo Pierre Garcia, fondateur de BàO (Bouche à oreille).

Son projet démarre d'une réflexion sur la situation économique de certains indépendants. "Je me suis rendu compte qu'il y avait pas mal d'indépendants, dont le travail est reconnu mais qui ne savaient pas aller chercher le client, le métier de commercial étant un métier à part entière." De ce constat est né l'envie de Pierre de créer une société capable de répondre aux besoins des clients en utilisant simplement le principe du bouche à oreille.