Nouvellement présenté aux Jeux Olympiques cette année, le 3x3 est l'une des disciplines les plus spectaculaires. Les amoureux du ballon orange pratiquent de plus en plus cette nouvelle manière de jouer au basket.

Plus rapide et plus spectaculaire que le "traditionnel" 5 contre 5. Ce sport à part entière attire des joueurs de tout horizon.

Ce week-end, les meilleurs joueurs s'affronteront à Jumet dans la salle du centre d'entraînement des Spirou à la rue du Sentier de L’Épée. Sur le parquet.

Organisé par l'AWBB, le tournoi de ce dimanche est le premier du genre officiellement mis sur pied en Belgique. "Nous voulons faire connaître un sport qui attire les passionnés et les joueurs de 5 contre 5. Notre volonté est d'ouvrir le tournoi pour les membres des clubs traditionnellement inscrits dans des compétitions de 5 contre 5. A cet égard, on voit de plus en plus d'entraînements destinés à cette nouvelle pratique dans les clubs. Ce ne sont plus juste des groupes de copains qui se rassemblent," explique Selim Ben Aissia responsable du développement du 3x3.

Même si le grand rendez-vous mondial des Jeux Olympiques a été entaché par des suspicions de tricheries, le chargé de développement met cela de côté en annonçant d'emblée que toutes les précautions ont été prises afin que seul le basket et les exploits sportifs soient mis en avant. "Nous avons tout mis en place afin d'éviter les problèmes. Un contrôle d'identité et de licence est effectué pour tous les joueurs. Nous n'avons pour objectifs que de mettre en avant ce sport rapide et spectaculaire, nous voulons valoriser tant les joueurs que les arbitres et veiller au bon développement de ce sport à l'intérieur des club."

Ce dimanche, pas moins de 48 équipes fouleront le parquet jumettois pour le plaisir des spectateurs et surtout des joueurs.