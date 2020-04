Du beau temps est prévu ce week-end, jusqu'à 19 degrés à Charleroi. Le soleil risque d'amener les gens à sortir de chez eux, malgré le confinement. Il faudra pourtant bien respecter les mesures de distanciation sociale, sous peine de P-V pouvant aller de 250 à 4000€.

Comme partout, la police de Charleroi a mis nombre de ses forces vives sur le terrain pour faire respecter les mesures de distanciation sociale imposées par le fédéral. "En moyenne, il n'y a pas vraiment beaucoup plus d'absence pour maladie qu'en temps normal, nous avons donc pu mettre beaucoup de gens sur le terrain", observe l'inspecteur principal David Quinaux, porte-parole de la zone de police de Charleroi. "Le dispositif de patrouilles mis en place est déjà hyper-important, que ce soit au niveau du PSO ou des patrouilles régulières, et ce sera pareil ce week-end : toute infraction sera verbalisée. Point."

Le cap de la sensibilisation est déjà passé depuis longtemps, la police - à pied, en voiture ou à vélo - est désormais passée en "répression pure et dure". "Si quelqu'un nous dit : "oh je ne savais pas", on ne le croira pas." Le P-V dressé va de 250 à 4000€ pour le non-respect des règles de distanciation sociale.

"Il y a deux types de contrevenants", ajoute David Quinaux. "Ceux qui reconnaissent qu'ils ont pris un risque, et acceptent la verbalisation. Et puis il y a ceux qui la contestent, qui se montrent virulents ou violents. On en voit tous les jours, et pas qu'à Charleroi. Ceux-là sont systématiquement ramenés en garde à vue pour trouble à l'ordre public. Les gens ont parfois l'impression qu'on touche à leur liberté individuelle de manière gratuite... pas du tout, il faut bien se dire que ce que fait la police, c'est respecter et faire respecter strictement les décisions du gouvernement et du collège des procureurs généraux."

Bref : vous voilà prévenus. Restez chez vous... et si vous sortez, respectez scrupuleusement les mesures de distanciation sociale. Parce que si vous ne les respectez pas, la police se chargera de vous faire entendre raison à coup de P-V. Il s'agit de sauver des vies, que vous le vouliez ou non.