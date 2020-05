Les conditions de circulation seront modifiées pendant deux jours la semaine prochaine à hauteur du nouveau giratoire de Beaumont (N40/rue de Binche) afin d’achever les travaux d’aménagement en voirie.

Ainsi, le lundi 11 mai, des feux tricolores assureront la circulation en alternance dans le rond-point afin de réaliser des travaux préparatoires.

Le mardi 12 mai, pendant une journée, le rond-point sera totalement fermé pour permettre de poser la couche de roulement de la voirie.

Une déviation sera mise en place via Thirimont (rue de France, rue du Château de de Papier et N53). La place de Beaumont restera accessible (en voie sans issue) via la N40 pour les usagers en provenance de Mons. Il en sera de même pour la zone d’activité économique de Beaumont.

Pour rappel: ce chantier, qui a débuté en août dernier, consistait à créer un giratoire au carrefour avec la N40 (rue de Binche)/rue de la Régence/rue de l’Abattoir ainsi qu’à aménager des pistes cyclables. Les travaux ont également permis la démolition et reconstruction d’un mur de soutènement vétuste.

Ce chantier représente un budget d’environ 1 075 000 € HTVA financé et réalisé par le SPW Mobilité et Infrastructures.