Lors du conseil communal de la semaine dernière, le bourgmestre de Beaumont, Bruno Lambert, s'est réjouit du feu vert concernant les prochains travaux de la grand-place.

Le conseiller Geoffrey Borgniet a demandé plus de précisions quant au planning. Mais pour le bourgmestre, il est trop tôt pour avancer des dates: il faut au préalable réunir tous les acteurs de ce grand dossier et mettre dans la balance toutes les contraintes pour les écoles, l’horeca et tenir compte, cet été, du passage du Tour de France.

Bien des choses à prévoir avant les premiers coups de pioche! On parle en effet de près d'un an de travaux, pour une place qui abrite une nationale très empruntée.

Pour rappel, il s'agit d'un projet d'envergure, estimé à près d'un million d'euros: agrandir les trottoirs et terrasses face à la maison communale, avec un relooking à la pierre bleue, béton et mise en valeur des bâtiments publics par un éclairage.