Autant dans l'armée que dans les entreprises privées, la cybersécurité est devenue une préoccupation majeure. Depuis un certain nombre d'années, on voit de plus en plus d'attaques ciblées sur des pays ou des grands organismes publics ou privés pour paralyser un pays, mais aussi des attaques sur des plus petites entreprises, en général motivée par une demande de rançon.

Récemment, à Charleroi, le parquet avait été la cible d'une cyberattaque, les hackers demandant une somme d'argent, disant avoir pris le contrôle de données du parquet et promettant de les poster sur Internet si la rançon n'était pas payée. On ne compte plus les laboratoires ou hôpitaux victimes également de ce type d'attaque.

Selon CCB Belgium, 1000 entreprises belges ont été ciblées en 2021. "50% des entreprises ne sont pas préparées pour y faire face, pourtant les cyberattaques peuvent être dévastatrices", note BeCode par voie de communiqué, annonçant une formation en cybersécurité à Charleroi. "De nombreuses places sont à pourvoir en Belgique, pourtant les formations en la matière se comptent sur les doigts d’une main. Face à l’augmentation de la demande et à la pénurie de talents, BeCode, le plus grand centre de formation au code de Belgique, lance sa nouvelle branche en cybersécurité à Charleroi."

La formation, pour les plus de 18 ans, se déroulera sur près d'une année complète : six semaines de préformation pour faire les premiers pas, une formation intensive de 7 mois, puis un stage de 2 à 3 mois. Un "marathon" de formation pour répondre "à la forte demande des entreprises wallonnes en leur proposant des profils qualifiés. Les employeurs sont plus motivés que jamais à opter pour une stratégie de recrutement prônant la diversité et axée sur les compétences plutôt que sur les diplômes", note BeCode.

La formation est développée en interne en collaboration avec Simplon, le Forem, Digital Wallonia, E6K et la Région Wallonne. Elle se donnera au centre E6K, à côté de la gare de Charleroi-Sud, dans le centre-ville carolo.

Les inscriptions sont ouvertes sur https://becode.org/fr/apprendre/cyber-sprint/. Les sélections se feront les 8 et 9 mars pour la préformation, et les 10 et 11 mai pour la formation. Le ou la candidat.e pourra dès lors être prêt à intégrer le marché de l'emploi vers mars 2023, avec déjà des contacts en entreprise via ses stages.