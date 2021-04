2 ans après avoir enflammé les dance floor et le web mondial avec leur hit "Le Mulet" consacré à ce style capillaire très particulier dont ils sont de fervents défenseurs et ambassadeurs, le montagnard David Cretta et le liégeois Jacky Mercury rempilent pour un nouveau morceau.

Cette fois-ci, ce n'est plus la coupe mulet qui est au centre du projet musical mais le foot et plus précisément la campagne européenne des Diables Rouges. "Nous allons proposer une chanson pour les stades mais également chanter notre amour de la Belgique," explique le duo wallon.

Les ambianceurs en mal de scène souhaitent mettre en avant et partager leurs passions, véritables moteurs de leur carrière artistique. "Nous avons quatre passions : porter le mulet, la musique, le foot et surtout la Belgique. Nous nous sommes déjà exprimés à propos du mulet en remettant la Belgique au centre du monde pour de cette tendance capillaire. Nous avons déjà parlé du mulet en musique du coup il nous restait à parler de foot et de la Belgique."

Pour témoigner de cet amour inconditionnel de la Belgique, le duo et leurs amis se sont rendus aux quatre coins de la Belgique où il ne se sont pas gênés pour découvrir les spécialité locales. "Nous avons été manger des gaufres à Liège, ralentir la cadence à Namur, manger des crevettes à Ostende, boire une bière à Bruxelles, visiter le Borinage."

Habituer de participer ou d'organiser des fêtes, David et Jacky sont tristes de se retrouver sans aucun événement festif. "La période est difficile, il y a beaucoup de dates qui ont été annulées l'an dernier et depuis nous n'avons pas eu grand chose à faire."

Sur le projet musical depuis un an, les fans de foot auraient souhaité sortir le morceau pour l'Euro 2020. "Nous avons pris le temps pour aller plus en profondeur et proposer un morceau spécialement destiné à devenir un hymne de stade."

Le morceau et le clip devraient sortir dans un mois et l'espoir de faire bouger les supporters est grand. Avec humilité et détachement, David et Jacky "espèrent ni plus ni moins détrôner les Grand Jojo et autres Stromae."