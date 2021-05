Après le succès relatif de leur premier monceau "Le mulet", une ode à la célèbre coupe de cheveux des années 80. Ils avaient été conviés à plusieurs festivals avant que la pandémie ne vienne contrarier les plans des acteurs de spectacle et de la culture. Fans de foot et fiers de leur Belgique, leur hymne de stade devait sortir à l’aube de l’Euro avant que celui-ci ne soit reporté. Pas démoralisé, ils en ont profité pour le peaufiner et réaliser un clip sous la forme d’un road trip où belgitude et autodérision viennent en fanfare.

Passés par Liège, Charleroi, Namur, Binche, le Borinage et Bruxelles. La Flandre n'est pas en reste puisque c'est à la côte que s'achève leur voyage après un détour par Bruges. "Pour nous, c'était primordial de rendre hommage à la Belgique en terminant notre clip au nord du pays, au plus proche de l'Angleterre. C'est là que se jouera la finale de l'Euro, et faute de pouvoir nous y rende, nous voulons pousser les Diables vers la victoire et offrir un peu de bonnes vibrations à tous les Belges en manques de fêtes et de communion".

Non contents de vouloir encourager l’équipe nationale vers la victoire, David Cretta et Jacky Mercury espèrent que leur morceau parlera aussi aux clubs et à leurs programmateurs musicaux.