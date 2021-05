Le conseiller communal Benjamin Debroux (Ecolo) est devenu président du plus grand conseil communal de Wallonie, à Charleroi, en février 2019. On l'a rencontré pour faire le point sur ce mandat si particulier et traditionnellement réservé au bourgmestre.

Qu'est-ce que ça fait d'avoir cette responsabilité?

"Au quotidien, je ne m'en rends pas spécialement compte. Mais l'autre fois, j'étais dehors avec ma fille, et quelqu'un m'a interpellé en me disant: "Ah c'est Benjamin Debroux, il est président du conseil!" Ca fait quelque chose. Mes proches sont fiers de moi, aussi, et on discute beaucoup dans la locale Ecolo de ce poste, j'ai aussi la régionale et quelques soutiens derrière moi. C'est un poste important: j'ouvre et je clôture la séance publique, puis le huis clos. Je donne et je reprends la parole, je fais respecter les temps de parole, il faut éviter que les gens ne se coupent, gérer les débats. Puis il y a l'administratif aussi, signer des PV, des documents officiels pour les prestations de serment qui se font devant moi, même si le bourgmestre n'est jamais loin."