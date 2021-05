"Il a été un pot de colle, une super glue, qui a fait plusieurs victimes." C’est par ces mots prononcés par le substitut Bury qu’a été décrit Benjamin. Et à la lecture du dossier, impossible de donner tort au parquet. En 2016, 2017 et 2018, l’homme de 29 ans a jonglé entre deux femmes : Frédérique, pour laquelle il a eu un flash, et Elisa.

Benjamin a eu une relation sentimentale avec Elisa, durant 7 ans. Avant de croiser la route de Frédérique et de vouloir, coûte que coûte, faire sa vie avec cette dernière aux dépens de sa fiancée. Le don Juan est donc parti voir si l’herbe était plus verte ailleurs, avant de revenir vers Elisa et de s’enfoncer dans ses incertitudes. La suite est assez simple. Benjamin a trompé Elisa avec Frédérique et inversement.

Jusqu’au jour où la vérité a éclaté. À Farciennes, Florennes et Gosselies, Benjamin a tenté le tout pour le tout pour reconquérir les deux femmes, en adoptant un comportement harcelant : envoi de fleurs sur le lieu de travail, appels et SMS incessants, suivre les deux femmes, etc.

La nuit du 21 au 22 février 2018, Benjamin a même été plus loin en fracturant le nez de Frédérique, à l’issue d’une violente scène de coups. Rien que pour cette scène avec incapacité de travail de plus de quatre mois, Benjamin risque une peine de minimum 4 ans à 5 ans de prison.

Le substitut du procureur requiert une peine de prison avec un sursis probatoire, pour un suivi psychologique et une formation en gestion de la violence. Jugement le 23 juin.