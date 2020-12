Isabelle et Alban sont poursuivis pour avoir escroqué Benoit en lui vendant une Volvo qui présentait 88.000 km au compteur. En réalité, le véhicule a roulé pour 100.000 km de plus.

L’histoire de Benoit peut arriver à n’importe qui qui décide d'acheter un véhicule d’occasion. En janvier 2018, Benoit tombe sous le charme d’une Volvo C70 via une annonce sur le site internet Autoscout24. Rapidement, Benoit échange plusieurs mails avec le vendeur et fixe rendez-vous pour un test de conduite.

Benoit donne 600 euros en liquide au vendeur et effectue un premier virement bancaire de 2.000 euros sur le compte bancaire d’Isabelle. Le 31 janvier 2018, Benoit réceptionne son nouveau véhicule et verse 14.300 euros. Au total, Benoit achète la Volvo C70 pour 16.900 euros. Et rapidement, l’acheteur remarque les premiers problèmes sur sa nouvelle voiture…

Il s’avère que Benoit n’est pas en possession du certificat de conformité et du carnet d’entretien de la Volvo. Quelques semaines plus tard, des problèmes mécaniques alertent le conducteur. Après l'expertise d’un garagiste, Benoit se rend compte que le compteur kilométrique de sa Volvo a été trafiqué. "Il pensait, en toute confiance, acheter un véhicule avec 88.000 kilomètres, mais il s’avère que le véhicule a roulé pour plus de 185.887 km", précise la partie civile.

Benoit s’estime avoir été victime d’une escroquerie et avoir payé 8.000 euros de trop. Pour la substitute Marr, l’acquéreur de la Volvo a été escroqué. Isabelle et Alban, son compagnon, ont volontairement trafiqué le compteur kilométrique du véhicule. Les deux prévenus ne sont pas connus auprès des services de police et une mesure de faveur est donc requise contre Isabelle et Alban. Selon la défense, Benoit était informé du problème technique du compteur kilométrique au moment de l’achat. Jugement le 14 janvier prochain.