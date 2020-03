Cet huissier avait été envoyé parce qu’ils n’avaient pas payé une amende de la TEC.

Bernard, 55 ans, et son fils Eros, 20 ans, ont le sens de l’accueil. Encore plus lorsqu’il s’agit d’un huissier, mandaté pour accomplir une mission à la suite d’une amende non réglée de la TEC. Mais les deux hommes ont également le sens de la famille. Dès qu’on touche à l’un des membres, plus rien ne va.

Le 27 novembre 2018, la famille reçoit la visite de Stephan, huissier. Ce dernier, encadré par la police, se rend au domicile de Dampremy pour régler une histoire d’amende non payée par l’un des enfants de Bernard. Rapidement, l’accueil est glacial. Une pluie d’insultes tombe sur Stephan. Le serrurier force la serrure de la porte d’entrée pour pénétrer à l’intérieur de l’habitation. Eros insulte violemment l’huissier, qui s’en prend à son frère, qui n’a pas payé l’amende qu’il doit à la TEC. D’après Eros, son frère a été violemment saisi par le bras. "Je vois mon frère secouer ainsi, je devais réagir." Arrivé entre-temps, Bernard se mêle à la querelle.

Face à la situation, l’huissier est poussé vers la sortie, sans être parvenu à accomplir sa mission. L’huissier et les témoins confirment que Bernard et son fils ont déclaré que "l’huissier avait beaucoup de chance d’être entouré sinon il serait entré sans ressortir vivant du domicile". Le paternel et son fiston contestent avoir mimé un égorgement.

Le ministère public a requis une peine de 6 mois de prison contre Eros. Une peine de 8 mois est requise pour son père. Une amende de 100 euros est requise contre les deux hommes. Jugement pour le 9 avril.