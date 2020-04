Le père de famille était poursuivi avec Eros, son fils de 20 ans.

Bernard, 55 ans, a écopé de 6 mois de prison avec un sursis simple de 3 ans devant le tribunal correctionnel de Charleroi. Le père de famille était poursuivi avec Eros, son fils de 20 ans, pour avoir menacé et insulté un huissier de justice.

Le 27 novembre 2018, à Dampremy, un huissier se présente au domicile familial en compagnie d’un serrurier et d’un policier, pour une amende impayée de la TEC. La famille n’apprécie pas la visite et le ton monte rapidement. Stephan est victime de menaces et d’insultes par Eros et Bernard. Le ministère public avait requis une peine de 6 et 8 mois pour Eros et Bernard. Le fiston a obtenu une suspension simple du prononcé.