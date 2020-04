Terrible nouvelle pour tous les amis des animaux, Bernie, le chien immanquable de la SPA de Charleroi, est mort ce week-end.

C'est sur Facebook que les équipes de la SPA ont annoncé la triste nouvelle. "Aujourd’hui, notre mascotte Bernie a rejoint les étoiles. Ta patte est gravée à tout jamais dans nos cœurs", a publié samedi soir le SPA dans le groupe officiel éponyme "Les Amis de Bernie".

Si on en parle, c'est que Bernie était plus qu'un chien. C'était pour le personnel un membre de la famille, et pour les Carolos la mascotte de la SPA. "Impossible de venir à la SPA sans tomber sur lui", note le directeur Franck Goffaux. "Il était avec nous depuis 12 ans. Il est même arrivé presque en même temps que moi, je me souviens qu'on l'avait trouvé à l'époque sur le parking d'un Colruyt, et on a décidé de le garder. Il est vite devenu notre mascotte."

Ce Cavalier King Charles, sorte d'épagneul nain, avait même fini par rejoindre la famille du directeur : "au début, il avait sa cage à la SPA, mais pour ne pas qu'il soit seul la nuit, j'ai fini par l'emmener chez ma mère. Je passais le chercher tous les matins, et je le ramenais tous les soirs. Ce lundi matin, son absence laisse un grand vide..."

Les équipes de la SPA trouvent tout de même du réconfort dans le fait qu'il aura eu une belle vie. "Celui-là, au moins, aura eu la vie qu'il méritait. Il n'a jamais manqué d'amour."

Le nom de Bernie lui avait été donné en référence à l'ancien directeur de la SPA, Michel Bernier, parti à la retraite début 2009. "A ce moment-là, on avait trouvé le clin d’œil sympathique, un Bernier s'en allait et un Bernie nous rejoignait."