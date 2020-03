"On ne peut plus se serrer les mains, serrons-nous les coudes !" écrit le centre Enerj sur sa nouvelle plateforme solidaire, lancée vendredi soir.

Il s'agit tout simplement de deux formulaires à remplir : un premier si vous êtes prêt à aider les autres, un second si vous voulez être aidé. Et les employés du centre font le tri et mettent les personnes en relation.

"L'idée, c'est de proposer de faire ce que le coronavirus ne permet plus de faire facilement. On a pour l'instant 32 personnes prêtes à aider, et une dizaine de demandeurs, surtout pour faire des courses alimentaires ou aller chercher des médicaments" , note Hakim Bouzbib. "Depuis ce lundi, les demandes augmentent de manière significative."

Pour s'inscrire, plusieurs possibilités :

Le site web du centre Enerj : https://enerj.be/

Par mail à info@enerj.be

Par téléphone au 071/41.09.05

Des gens prêts à vous écouter par téléphone

De son côté, le CAL Charleroi propose un service d'écoute active d'assistance morale laïque. C'est-à-dire une écoute et un soutien moral aux personnes, afin de traverser cette période déstabilisante.

"Le service est entièrement gratuit et offert à toute personne qui nous sollicite", précise le CAL sur son site web.

Deux numéros de téléphone à retenir: