En couverture, c'est Anne. Anne est bénévole pour la plateforme ImpactDays.

"Je me suis inscrite en proposant d'aller faire des courses alimentaires ou en pharmacie, et pour sortir les chiens des gens", explique la femme qui habite à Marcinelle. "Je suis allée faire des courses pour deux dames, la semaine dernières, et je vais retourner cette semaine pour l'une d'entre elles à la pharmacie."

Elle est leur bras et leurs jambes. "On en profite pour discuter, de loin : la première a une bonne septantaine d'années, un peu enrhumée et n'osait pas sortir, alors que ses enfants sont à Bruxelles et au Québec. La seconde en a quatre-vingt et a fait une embolie pulmonaire, elle est donc à risque et ne peut pas sortir du tout. Je vais chez elle, chercher leur liste de courses. On m'a d'abord donné du liquide, mais la seconde m'a carrément donné sa carte bancaire. Et on discute, ce sont des personnes très seules, et j'ai le contact assez facile puisque je travaillais en titre-services à l'aide aux personnes, avant d'être mise au chômage temporaire. Mon mari a la chance d'encore travailler, donc je préfère essayer d'aider que de rester chez moi toute la journée."

Anne est une des 166 bénévoles (chiffres de lundi 6 avril) qui s'est proposée pour aider 21 bénéficiaires sur la commune de Charleroi : en général des personnes âgées, qui sont seules, ou des personnes immunodéprimées. "On peut s'attendre à une montée en puissance des demandes", observe Leila Ait Salah, coordinatrice de la plateforme dérivée de Giveaday, le "tinder" du bénévolat. "Puisque souvent ces personnes ne sont pas sur les réseaux sociaux, on s'est associés avec la RTBF et Cap48 pour faire passer le message à la télé. Nous, on s'occupe de faire matcher des bénévoles et des bénéficiaires. Une fois qu'ils sont en contact, ils peuvent se débrouiller entre eux ou refaire appel à la plateforme."

Les "missions" des bénévoles sont variées: sortir le chien, faire des courses, aller à la pharmacie, aller à la poste, faire un dessin, papoter au téléphone ou par mail. "Il ne faut pas hésiter à faire appel à nous, ce n'est pas une aide officielle, ou un appel à l'aide, c'est de la solidarité. Les bénévoles sont là pour vous aider !"

Sur Charleroi, on peut s'inscrire sur https://www.impactdays.co/charleroisolidaire/ ou par téléphone au 071/86.76.21

Sur Thuin, l'inscription se fait sur https://www.impactdays.co/villedethuinaide/ ou au 071/55.94.56

Sur Fleurus, il y l'email solidaire@fleurus.be , ainsi que le numéro gratuit 0800/99.947 ou le 071/820.211

Pour Lobbes, contactez lucien.bauduin@yahoo.fr ou martinedemanet@skynet.be , ou les numéros 0499/184990 ou 0476/608531

Pour Anderlues, l'email solidaire@anderlues.be est disponible, de même que les numéros 0484/121.060 – 0484/120.140

Pour Gerpinnes, vous pouvez passer par pcs@gerpinnes.be , 071/50 90 20 ou 0474/69 65 88

Pour Farciennes, l'email info@farciennes.be et le numéro 071/243.082 sont disponibles

Les autres communes de la région de Charleroi ne sont pas encore officiellement supportées par ImpactDays, mais n'hésitez pas à contacter votre administration communale.