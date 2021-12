C’est dans la confusion que le conseil communal de Charleroi a adopté les premières modifications de voirie pour le BHNS. Explications.

S’il y a un projet qui divise les citoyens de Charleroi et leurs élus, c’est celui du Bus à haut niveau de service (BHNS) surtout sur son axe de l’avenue Pastur, entre Marcinelle et Mont-sur-Marchienne. Au dernier conseil communal organisé, lundi, en distanciel, la mise au vote de deux points relatifs à des modifications de voirie en vue de l’aménagement d’un parking de délestage a confirmé cette réalité, fracturant jusqu’à la majorité et les groupes politiques eux-mêmes.