Faut-il jeter au bac les projets d’aménagement routiers visant la création d’un BHNS ? C’est le sens de la motion défendue au conseil par le groupe communal MR de Charleroi. Comme l’a rappelé Laetitia Dehan en l’absence de son chef de groupe retenu dans une autre réunion, l’enquête publique a donné lieu à l’envoi de 2 440 réclamations. Les citoyens se sont donc massivement opposés à ce projet, en tout cas dans sa mouture actuelle.

Pour le MR, il faut donc le remettre en question. D’autant qu’aucun des cinq objectifs stratégiques n’est actuellement rencontré, que ce soit le renforcement de la fluidité du trafic, la réduction de l’empreinte carbone, l’amélioration de la mobilité alternative et l’augmentation de l’offre de transport en commun.

Les autres groupes de la minorité se sont exprimés dans le même sens : pour Thomas Lemaire du PTB, l’avenue Pastur risque de devenir une chaussée de Bruxelles bis. Sur le fond, il déplore l’absence de concertation avec les riverains et commerçants. "Ceux-ci n’ont été associés que tardivement aux choix d’aménagement. Sans être forcément entendus." A son tour, Jean-Noël Gillard de Défi s’est rallié à cette analyse. S’il soutient la motion du MR, il dénonce le double discours de ses élus selon qu’ils siègent à Charleroi ou à Namur au parlement wallon.

Une manœuvre politique ? Pour Anne-Sophie Deffense du groupe C +, c’est évident. Un avis partagé par Marie-Anne Gailly d’Ecolo qui a mis le doigt sur le caractère contradictoire de la pétition la plus signée par les opposants au BHNS. "On ne peut en effet demander en même plus de place pour la circulation des vélos et le maintien de l’offre actuelle de parking. Il faut savoir ce qu’on veut." Au nom des socialistes, Jean-Philippe Preumont a conclu sur le même ton.

La motion a été recalée. La procédure de demande de permis va donc suivre son cours. Un ministre libéral sera d’ailleurs amené à se prononcer sur ce dossier : il s’agit de Willy Borsus en charge de l’Aménagement du Territoire.