À Charleroi, le dossier du Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) chemine à vitesse de piéton. Lentement. "Nous ne voulons pas précipiter les choses", explique l’échevin en charge de la Mobilité Xavier Desgain (Ecolo). "C’est la raison pour laquelle nous avons pris le temps d’aller à la rencontre des citoyens pour se mettre à leur écoute." Un cycle de réunions de concertation sur l’aménagement des parcours des futures lignes de BHNS a été organisé. C’est un prestataire extérieur désigné par marché public qui accompagne ce projet : l’institut de conseil et d’étude en développement durable (ICEDD) doit formuler des recommandations.

Si le travail est en cours, une proposition phare a déjà été retenue pour apaiser la colère et l’inquiétude des commerçants et riverains du bas de l’avenue Pastur, comme le relève Sudpresse. Limiter la durée de la mise à sens unique qui devait être permanente. En dehors des heures de pointe du matin et le soir, ce tronçon d’une longueur d’environ 800 mètres entre la rue du Beau Site et l’avenue Rousseau serait rendu praticable dans les deux sens.

De quelle manière ? Installation d’un feu ou d’un plot d’interdiction avec des panneaux ? Pas encore de réponse à ce stade. Autre inconnue : les plages horaires des heures de pointe. L’opérateur de transport wallon (OTW) qui porte le projet de BHNS va devoir aussi se positionner là-dessus.

L’abandon potentiel du sens interdit plie-t-il d’avance le débat du conseil communal de Charleroi ce lundi, pour lequel le MR a déposé un texte de motion ? "Pas du tout !", selon son chef de groupe Nicolas Tzanetatos. Au contraire : les questions qui y sont abordées appellent des réponses détaillées et complètes. Elles concernent l’impact de ces aménagements sur l’activité commerciale, la qualité de vie des riverains et la sécurité des quartiers de la périphérie sur lesquels le trafic de transit risque de se reporter. Phasage et durée des travaux, indemnisation des commerçants, nécessité d’effectuer une étude d’incidences. "C’est tout cela qu’il faut évoquer", indique Tzanetatos.

À ce stade, rien n’est encore bouclé, selon l’échevin Desgain, le bureau désigné travaille à l’élaboration de propositions d’adaptation, pour rapprocher le projet des attentes exprimées lors des réunions. Parmi ces modifications, des dispositifs pour réduire le trafic de fuite dans les quartiers voisins, offrir aux riverains des alternatives de stationnement près de leurs domiciles… Les précisions viendront ultérieurement.

Dans quels délais ? Xavier Desgain parle de plusieurs semaines, le temps de faire évoluer la demande de permis qui sera déposée par l’OTW. En mars au plus tard. C’est une certitude : le débat du conseil s’annonce animé.