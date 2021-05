Si la zone était déjà partiellement équipée, elle va pouvoir achever sa mue : à Montignies-sur-Sambre, l’assainissement de l’ancien site minier et sidérurgique Lumat vient d’entrer dans une nouvelle phase d’une durée d’un semestre, jusqu’à l’hiver prochain.

A l’abandon depuis près de 30 ans, cette friche industrielle d’une étendue de 4,8 hectares est promise à une renaissance. Le Port Autonome de Charleroi veut en valoriser les accès directs à la Sambre avec l’aménagement d’un parc d’activités économiques. Ces travaux s’inscrivent dans la continuité d’un vaste chantier ouvert voici quatre ans. Financés par les fonds européens de développement régional (Feder) et la Wallonie, ils visent à permettre la réhabilitation des sols, selon la Société Publique d’Aide à la Qualité de l’Environnement qui pilote les opérations.

L’exploitation du site remonte au 18ème siècle. Jusqu’en 1950, il a été occupé par un charbonnage. En 1955, la société concessionnaire a été absorbée par la SA des Usines Métallurgiques du Hainaut qui y a construit une aciérie active jusqu’au milieu des années 80. Son démantèlement a débuté à la fin de la décennie, c’est en 2000 que le nivellement du terrain a été réalisé. Après l’évacuation de 35.000 mètres cubes de déchets stockés dans la zone ouest et la démolition de structures enterrées à partir de 2017, une campagne d’investigation des sols et des eaux souterraines a débuté voici deux ans, mettant en évidence une contamination des sols en métaux lourds, huiles minérales, hydrocarbures, solvants chlorés, PCB, phénols et cyanures. L’excavation de ces terres est en cours. L’opération doit s’achever en décembre, selon la SPAQuE.