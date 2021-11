Bientôt un réseau points-noeuds pour développer le tourisme à vélo sur le Grand Charleroi Charleroi Jean van Kasteel © D.R.

Le réseau à points-noeuds est une façon différente d'aborder les périples à vélo: constitué d'un maillage de voiries qui se croisent à des points-noeuds (carrefours numérotés), ils permettent de faire des boucles à vélo, en fonction de la longueur et du temps souhaité. Cela simplifie la planification des balades ou des déplacements, parce qu'il suffit de prévoir quels "points-noeuds" on souhaite suivre, et de le faire sur le terrain.