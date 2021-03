Le tribunal de première instance du Hainaut souhaite ouvrir deux chambres spécialisées dans les matières de violences intrafamiliales, une à Charleroi et une à Mons. "La décision de principe est prise, le tout c'est de les organiser", précise Monique Levecque, la présidente. "L'Espagne est le pays d'Europe le plus avancé sur la question, je vais essayer d'aller voir là-bas une fois qu'on pourra à nouveau se déplacer. C'est un pays avec beaucoup de féminicides, ils ont mis en place une chambre spécialisée. J'en ai déjà parlé aux procureurs de Charleroi et de Mons, tous les deux trouvent l'idée intéressante. J'en ai parlé au juge Davio et à l'assemblée générale du tribunal, et j'ai déjà eu trois magistrates qui m'ont contacté, elles sont enthousiastes et intéressées." (...)