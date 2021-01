Les aéroports de Charleroi et de Liège sont les seuls wallons. Et le gouvernement régional entend bien les utiliser comme leviers pour redresser son économie : c'est la raison pour laquelle un centre de formation et une usine de démantèlement et de recyclage d'avions devraient voir le jour autour de BSCA (Brussels South Charleroi Airport) dans les prochaines années. "Il y a de l'espace autour de Charleroi, mais on pourrait avoir un atelier complémentaire à Liège, ce n'est pas exclu même si l'investissement principal se fera sur Charleroi", précise le ministre wallon des aéroports, Jean-Luc Crucke (...)