Les Bières de Chimay font figure de modèle pour les entreprises soucieuses de limiter leur impact environnemental.

Xavier Pirlot, directeur des Bières de Chimay, l’a démontré au ministre du Climat Philippe Henry, et aux responsables de l’Union Wallonne des Entreprises lundi à Baileux.

La fromagerie s’appuie sur 170 fermiers réunis dans la coopérative Coferme, la Fondation Chimay Wartoise, Solidarité cistercienne, la brasserie, la nouvelle division de distribution BSM ou encore l’auberge de Poteaupré soutiennent le développement local, l’emploi et l’environnement. Et depuis 2002, le groupe a mené diverses actions pour améliorer d’abord son efficacité énergétique, puis ses émissions de gaz à effet de serre et enfin entreprendre sa transition bas carbone. "Cette révision de notre rapport à l’énergie correspond à nos valeurs de sobriété et d’efficacité " explique Xavier Pirlot.