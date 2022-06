Avec l’installation d’une éolienne et de 1200 panneaux photovoltaïques, le groupe Bières et Fromages de Chimay couvre désormais 90 % de sa consommation énergétique. L’entreprise entend également diminuer ses rejets de CO2 dans l’atmosphère et diminuer sa dépendance au fuel, notamment pour son charroi.

Pour y parvenir, ses responsables pensent à la biométhanisation, à savoir la production de méthane à partir de déchets organiques, en grande partie issus de l’agriculture (effluents, résidus de culture…).

Dans le cadre d’une étude de faisabilité, une première réunion s’est tenue, mercredi soir, à la salle Sudhaina de Baileux. Une centaine d’exploitants agricoles de la région avait répondu à l’invitation lancée par le groupe Chimay et Ceneo, une intercommunale de financement dans le domaine de l’énergie renouvelable active sur la province du Hainaut.