L'intercommunale affiche de bons résultats et un tri en augmentation.

À la vue des chiffres avancés, on peut se dire que l’intercommunale de récolte des déchets active sur 14 communes fait mieux que l’année 2018.

Avec un tri des déchets intensifié et des investissements dans les infrastructures de traitements et valorisations des déchets, le tonnage de ceux-ci a diminué. Si en 2018, Tibi annonçait une moyenne de 165 kg de déchets résiduels par habitant et par an (sacs blancs) la moyenne est descendue à 162 kg par habitant et par an. Ceci s’explique par un meilleur tri.



En ce qui concerne les récoltes spécifiques du verre (porte-à-porte, bulles et Recyparcs) on a collecté 165 t de plus que les 9,566 t récoltées en 2018. Le tonnage des PMC a aussi augmenté de 35 t faisant passer la récolte 2019 à 6,610 t. Pour les papiers, les 17,681 t récoltées sont inférieures de 273 t à ce qui a été fait en 2018.



Le succès des Recyparcs n’est plus à démontrer. En 2019, on a comptabilisé quelque 809.469 visiteurs (26.900 de plus qu’en 2018) pour une quantité globale de déchets en augmentation atteignant les 92,615 t soit 2.300 de plus que l’année précédente.



La zone d’action s’est aussi étendue. On est passé de l’intra ring aux entrées Nord et Sud de la Charleroi avec pour objectif en 2021 de gérer tous les districts de la ville.



Tibi c’est non seulement aussi l’accroissement de ses activités de revalorisation et de recyclage via la Ressourcerie du Val de Sambre mais c’est aussi des aménagements et des emplois créés notamment chez Valtris où sont triés les PMC élargis.