La société carolo créée des puces permettant de localiser des objets pour un gain de temps et d'argent.

S'il est possible de trouver bon nombre d'entrepreneurs évoluant dans différentes matières au Coworking de Charleroi-Entreprendre, il a parfois des airs de Silicon Valley.

A côté des développeurs de logiciels, les créateurs de sites Internet, on y trouve Blinky. Cette société créée il y a à peine un an est déjà une référence en la matière. Léon, Quentin et Thibaut accompagnent les sociétés dans le développement de logiciels embarqués pour les dispositifs IoT (Internet of Things), des objets collectant des données et les communiquant à un système d'information en utilisant la technologie adaptée. Ces informations permettent de prendre des décisions basées sur un contenu fiable et d'automatiser les processus industriels.