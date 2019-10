Victime de coups au visage et au corps. Bobby,figure emblématique du sporting de Charleroi a passé un Week end difficile. Hier matin il téléphonait à son ami de toujours, Yves Delprat, et décidait de se faire hospitaliser. Arrivé en milieu hospitalier,son état se dégradait subitement au point qu aujourd' hui on parle d'un pronostic vital clairement engagé. La famille du plus Autrichien des Carolos a d'ailleurs été priée de venir le plus vite à son chevet.