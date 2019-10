L'ex-gloire du Sporting de Charleroi a perdu la vie, durant la nuit de jeudi à vendredi à l'âge de 74 ans. Le joueur avait évolué durant 8 ans au Sporting de Charleroi avant de porter également la vareuse du club voisin de l'Olympic de Charleroi. Le flanc gauche avait marqué les esprits de nombreux supporters carolos balle au pied, mais aussi en dehors du terrain, affichant une bonne humeur et un sourire communicatif. Au pied du bâtiment à appartements où logeait Bobby Böhmer au troisième étage à Lodelinsart, l'agresseur présumé admettait avoir frappé Bobby Böhmer samedi dernier. Mais selon lui, les coups n'étaient pas à l'origine de son décès. "Ce n'est pas possible que les coups soient la cause de son décès. Encore lundi, il semblait aller bien."

Pourtant l'entourage proche de Gherard Böhmer était convaincu qu'il existait un lien entre le décès de l'ex-joueur et la scène de coups. Une plainte avait d'ailleurs été déposée à la police après avoir recueilli ses confidences sur l'agression. Samedi dernier, dans ce quartier isolé de la rue Terry Mouchon à Lodelinsart, une altercation entre deux personnes se produit. Bobby Böhmer décide, sans réfléchir, d'intervenir et reçoit des coups, à l'aide d'une batte de baseball. « C'est ce qu'il nous a dit quand on l'a vu lundi. On avait remarqué des bleus sur ses bras, mais il ne présentait aucune blessure sur son visage », expliquait Gil Zorzan, un ami à Bobby. « On a joué à la belote en buvant quelques bières, il semblait bien aller. Dès le lendemain, il a demandé à avoir des médicaments. Ensuite, son état de santé s'est dégradé », signalait Yves Delprat.

Ce lundi soir, le parquet de Charleroi confirme que l'autopsie du corps de Mozart du Mambour a été réalisée. Les résultats sont sans appel. Le décès n'est aucunement lié à l'agression. "Il faut voir si le juge d'instruction va demander d'autres devoirs d'enquête afin de faire la lumière sur cette altercation", conclut Sandrine Vairon, substitute du procureur.