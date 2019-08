Trois mois après sa visite au Bois du Cazier où il était venu lancer sa requête, Michele Cicora était de retour sur le site pour les commémorations du 8 août.

L’occasion d’interpeller directement les représentants des gouvernements belge et italien présents à la cérémonie pour leur demander leur soutien : orphelin d’un des 17 mineurs inconnus de la catastrophe, ce natif de San Giuliano di Puglia dans le Molise (au sud de l’Italie) souhaite exhumer les corps pour les soumettre à des tests ADN, afin de rendre une identité à son père.

Une demande qu’il n’est plus seul à porter : deux autres familles de mineurs non identifiés, l’une des Abruzzes et l’autre du Frioul, ont cautionné sa démarche. Pour lui, établi en Grande-Bretagne où il enseigne sa langue maternelle, le rapatriement de la dépouille dans le village d’origine est le seul moyen d’achever un travail de deuil entamé voici… 63 ans.

En juin dernier, Michele Cicora avait annoncé le lancement de la procédure. "Mon père vivait tout seul à Marcinelle, il y a travaillé 8 ans avant de périr dans la fosse. Après la catastrophe du 8 août, un de mes frères est venu pour tenter de l’identifier. En vain. Je n’avais que 4 ans à l’époque."

Avec grande émotion, Michele rappelle l’importance de ce sacrifice dans un pays où 805 mineurs italiens ont trouvé la mort. "Au fond de la mine, c’était déjà une représentation de l’Europe", complète-t-il.

Cet été, il a mis à profit ses congés pour lancer des recherches en Italie : "J’ai contacté chacune des régions dont étaient issus les mineurs, j’ai appelé les maires des principales communes, dont celle de Manopello dans les Abruzzes pour obtenir la collaboration de leurs administrations. Il est important de donner un retentissement maximal à notre démarche pour lui permettre d’aboutir." Parmi les 17 inconnus, 8 étaient célibataires et 2 autres mariés sans enfants. Ce qui complique la tâche.

Ce jeudi, Michele a été invité par la RAI à prendre la parole en direct sur la chaîne nationale. "J’avais déjà eu droit à l’antenne régionale : il faut insister sur le fait que cette procédure ne coûtera rien aux descendants. Nous leur demandons juste leur accord pour ouvrir la sépulture et procéder aux expertises."

En Italie , une agence de presse et le Corriere della Sera se sont saisis de cette histoire. "Plus on en parlera, mieux ce sera. J’entends les discours de nos représentants politiques à chaque commémoration du 8 août. Je les enjoins à présent de joindre les actes à la parole pour autoriser cette procédure. Mon papa m’a manqué toute ma vie… et il me manque encore."

Le message est lancé.