Pour la première fois, la Province du Hainaut a organisé un concours de bières. Ce dernier avait pour objectif de promouvoir ce breuvage produit sur le territoire hennuyer. La compétition s’est déroulée sur plusieurs étapes éliminatoires. Les six meilleurs produits de chaque catégorie sont directement sélectionnés pour participer à la finale du concours interprovincial qui se disputera lors de la Foire agricole de Battice, le samedi 4 septembre 2021.

Cette édition concerne trois catégories de bières : la Pale-Ale, la triple et l’innovation. Justement, le lauréat de la première est la Brasserie des Arondes, qui se situe aux Bons Villers. Les "Arondes" sont fabriquées selon les techniques anciennes à partir de grains naturels et d’eau. Ce sont des bières artisanales qui peuvent varier en fonction des récoltes des froments et des orges utilisés. Cette brasserie de la région propose quatre bières aux goûts variés, non filtrées, non pasteurisées et refermentées en bouteille.

© Della Mora

La bière qui a remporté le prix est une boisson rafraichissante de cinq degrés, composé d'orge et de froment. Elle est également pétillante. "Je l'ai créée parce que ma femme voulait une bière qui soit facile à boire. Elle a du goût et de l'amertume", explique Bernard Goffaux. C'est la première fois que ce brasseur participe et gagne un prix. "C'est toujours intéressant d' avoir l'avis des experts. Cela nous fait plaisir que notre travail soit reconnu."