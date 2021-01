L'histoire de ce vol de camionnette débute, en réalité, dimanche dernier. Le parquet de Charleroi indique qu'Engie (ex-Electrabel) a été victime d'un vol d'une camionnette et d'un véhicule.Par la suite, la zone de police de Châtelet a mis la main sur le véhicule volé.", précise le parquet de Charleroi.



À hauteur du centre-ville de Bouffioulx, la camionnette a percuté deux véhicules en stationnement. "L'occupant a donc abandonné la camionnette pour prendre la fuite à pied." Pour parvenir à ses fins, le suspect a sauté dans le cours d'eau la Biesmes, dont le niveau d'eau ne dépassait pas 50 centimètres.



Les pompiers sont intervenus sur place pour fouiller les lieux et le cours d'eau. Mais aucune trace du voleur. Ce mardi, le parquet de Charleroi confirme que ce dernier est toujours en fuite. "On soupçonne qu'il est sorti de l'eau puisqu'on a découvert des traces plus loin."