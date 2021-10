Dans la nuit de samedi à dimanche vers 23h, un véhicule circulant sur le R3 dans le sens Heppignies vers Gouy à la sortie Blanche Borne a été accidenté.

Alors que le conducteur prenait la sortie sous une forte pluie. Il n'a pas ve le virage en épingle et a poursuivi sa route tout droit. Il a décollé sur un talus se retrouvant sur le flanc.

Les pompiers de Marcinelle ont été requis avec la désincarcération et le balisage sous les ordres du sergent De Rycke. Le constat d'usage a été réalisé par la police de la zone Aiseau-Presles/Châtelet/Farciennes et un dépanneur a été appelé pour dégager le véhicule.