Ce matin vers 5h30, à la rue Emile Vandervelde à Bouffioulx, un accident de la circulation s'est produit.

Un véhicule avec deux personnes a, pour une raison inconnue, dévier de sa trajectoire. Le conducteur a perdu le contrôle de la voiture avant de finir sa course dans une façade d'habitation.

Les pompiers de Marcinelle ont été appelé sur place avec la désincarcération et le balisage. Une ambulance et le SMUR sont également intervenus. Au bout d'une demi heure, les passagers ont pu extraits du véhicule. Ils ont été pris en charge par les services de secours et conduits en milieu hospitalier. Malheureusement, l'un des deux occupants est moyenement blessé tandis que l'autre personne est grièvement blessé.

Le constat a été réalisé par la Police Locale de Châtelet.

