Les travaux de rénovation des espaces publics avancent à grands pas. Ainsi qu’annoncé dans la gazette de chantier distribuée début juillet, le carrefour du Boulevard Janson avec la rue Neuve, la rue de la Régence et l’Avenue de Waterloo sera fermé dans le courant de la semaine du 27 septembre prochain. Les travaux à cet endroit devraient durer un mois.

Les déviations suivantes seront mises en place :

o Dans le sens ouest-est, en venant de la rue de l’Ancre, de la rue du Fort ou du Bd Solvay : il y a lieu de contourner le carrefour en empruntant le Bd Janson – la rue Zénobe Gramme – la Rue Lebeau – la rue Isaac – la rue Léon Bernus puis repiquer sur le Bd Janson.

o Dans le sens est-ouest, en venant des Bds Mayence, Drion ou Avenue Général Michel : trois possibilités :

La 1ere déviation est celle qui relie le Bd Janson – le Bd Defontaine – le Bd Audent - le Bd de l’Yser puis l’avenue des Alliés.

L’autre déviation passe du Bd Janson, vers le Bd Joseph II, la rue Huart Chapel, la rue Clément Lyon et le Bd Solvay.

Pour accéder à la place du Manège, vous pouvez emprunter le Bd Janson – la rue de la Science – la rue du Laboratoire – la rue Neuve puis la rue Poterne.

© D.R.

Conseils de mobilité en période de travaux

L’alternative des transports en commun est vivement recommandée pour l’ensemble des usagers. De nombreuses lignes de bus, tram et métros sont à votre disposition (avec trois parkings P+R à Soleilmont, à Gosselies au faubourg de Bruxelles et à Jumet « Madeleine ») : les stations de métro Ouest, Beaux-Arts, Waterloo, Janson et Parc ceinturent la ville haute.

De nombreuses liaisons SNCB sont également possibles via les gares de Charleroi Sud et Charleroi Ouest + accès à la ville haute par le métro ou le city bus. Avec le City Pass, vous vous déplacez, sans limites, en train et avec le TEC, dans et autour de Charleroi. Tout ce dont vous avez besoin, c’est votre carte MoBIB sur laquelle est chargé le City Pass. Choisissez entre le City Pass 24h ou un abonnement City Pass d’1 ou 12 mois. Ainsi, vous voyagez rapidement et facilement où vous voulez dans et aux alentours de la ville.

Privilégiez les modes doux, à vélo, à pied, etc.

Enfin en cas de passage à la Ville haute, il est recommandé aux automobilistes de se reporter sur les boulevards Dewandre, Joseph II, Zoé Drion, Defontaine, Audent et Yser. Par ailleurs, nous invitons les automobilistes à accéder ou à sortir de la ville en empruntant la nouvelle bretelle à hauteur du Palais des Expos.