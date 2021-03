La société de jeux Hasbro lance une édition "communautaire" du célèbre Monopoly à l'automne 2021., explique l'entreprise dans un communiqué.

Des nouvelles cartes de la Caisse de Communauté seront ajoutées au jeu. Et pour décider lesquelles, Hasbro organise un vote : les habitants du boulevard Tirou à Charleroi (rue présente dans l'édition belge du jeu) ont d'ailleurs reçu une enveloppe personnelle rouge sur le pas de leur porte, pour les inviter à participer et pour afficher sur leur fenêtre qu'ils participent à la future édition. Mais tout le monde peut donner son avis.

"La remise au goût du jour des cartes de la Caisse de Communauté se fait pour une bonne raison : avec des sujets comme les concours de beauté, les consultations de médecin et les rentes viagères, il est indéniable qu’elles ont besoin d’être réactualisées. Et si vous ajoutez à cela les turbulences de 2020, on peut dire qu’il est grand temps que les cartes soient plus en phase avec la société moderne", ajoute l'entreprise.

Les nouvelles cartes prévoient des pénalités et récompenses avec la monnaie du jeu (le M, le Monopoly Dollar), comme par exemple "Vous aidez votre voisine à monter ses courses, elle vous cuisine un repas pour vous remercier : gagnez 50M", ou "Vous acceptez d'héberger un groupe d'étudiants dans vos logements gratuitement : payez 20M par maison", ou encore "Vos amis organisent un chat vidéo après la journée de boulot, ça fait un bien fou : utilisez cette carte pour sortir de prison".

C'est gentil et mignon, parfois un peu trop pour un jeu dont l'objectif est d'écraser ses adversaires en vidant leur compte en banque, mais ça a le mérite d'exister. Si vous voulez participer, n'hésitez pas à vous rendre sur https://www.monopolycommunitychest.com/fr-BE

> Le jeu mis à jour sera disponible en automne 2021 pour 29.99€