Après une première réunion citoyenne à Fleurus, en octobre dernier, c'est à Brye que sera ce soir dès 18h30 le collège communal fleurusien.

La première partie de la réunion, ce 27 janvier à 18h30 au Pavillon communal de Brye, portera sur les projets qui verront le jour dans le village: la rénovation de la place Sainte-Adèle, les travaux d'égouttage de la rue de l'Ange, l'entretien du cimetière, les projets de mobilité douce (notamment les sentiers) mais aussi la propreté publique.

Ensuite, bourgmestre et échevins parleront des projets qui concernent l'ensemble des citoyens, comme le nouveau Centre Administratif Intégré, les travaux place Ferrer et les chantiers à venir sur l'entité.

Enfin, les élus expliqueront ce qu'est un PST (Plan Stratégique Transversal), à quoi il sert (à coucher par écrit les projets pour l'entité) et ce qui se trouve dans celui que Fleurus a rendu.

"Les citoyens auront ensuite la parole pour des questions ou des remarques", note le bourgmestre LoÏc D'Haeyer (PS). "On l'avait promis dans notre programme socialiste lors des élections, et on l'a inscrit au pacte de majorité : on fera des réunions citoyennes dans l'ensemble des centres de la ville et des villages, tous les 4 à 6 mois. C'est un peu court de se voir tous les six ans, et organiser des réunions citoyennes lors de la campagne électorale c'est bien, mais un suivi régulier de ce que font les politiques pour qui les gens ont voté, tout au long de la mandature, c'est mieux."

Fleurus a déjà revu sa communication en profondeur : nouveau site internet, nouvelle mouture du bulletin communal, présence sur les réseaux sociaux, davantage de communiqués de presse pour les média, des informations sur les travaux... "Il nous manquait le contact direct avec les gens, c'est la raison de ces réunions citoyennes. Et vu qu'on a des salles communales partout sur l'entité, c'est d'autant plus facile de réunir tous les intéressés et l'ensemble du collège communal."