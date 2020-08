Filippo Trupia tient la boutique Edouard, dans la rue de Dampremy, au piétonnier de la ville basse de Charleroi.

Il y vend depuis trois ans et demi des vêtements, accessoires et chaussures pour hommes et femmes, qu’il sélectionne soigneusement pour leur côté fashion. "On retrouve des choses qu’on ne voit pas ailleurs. J’ai ce qui est à la mode en Corée, par exemple. Ce week-end sera décisif, parce qu’on a un mois de décalage par rapport à une année normale. Ça me déçoit un peu mais il faut absolument que je vide mes stocks pour racheter la collection de l’année prochaine…"

(...)