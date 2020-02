Le dimanche 17 novembre 2019 vers 08h00 du matin, à Charleroi, un vol à main armée a été commis dans une boulangerie de la rue Neuve. Le commerce a définitivement mis fin à ses activités à la suite de cette agression.

Les caméras de surveillance de la ville ont permis de retracer les dernières minutes avant le braquage.

A 07h50, l'agresseur et son complice sont filmés en sortant de la station métro Beaux-Arts.

Accompagnés alors de 2 autres individus rencontrés dans la station, ils passent devant le Palais des Beaux-Arts.

© D.R.



Les auteurs empruntent ensuite l'allée centrale du Boulevard Jacques Bertrand où ils discutent quelques secondes avec un chauffeur de taxi. Ils traversent le Boulevard et se rendent sur la Place du Manège.

Ils longent la Place du Manège, passent devant le Beffroi, et entrent dans la rue Montal pour rejoindre la rue Neuve.

C'est là qu'ils commettent leur braquage et prennent la fuite en s'encourant par la rue du Laboratoire.

Le premier auteur, celui qui a commis le braquage, est âgé d'environ 35 ans et est de corpulence moyenne. Il mesure environ 1m70. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon de travail foncé muni de bandes réfléchissantes aux chevilles et d'empiècements bleus, d'une veste foncée avec un écusson bleu, d'un sweat à capuche gris foncé et d'une casquette. Il était armé d'un cutter.

Le second individu est resté en retrait, il est âgé d'une trentaine d'années, il mesure environ 1m75 et est de corpulence mince. Au moment des faits, il était vêtu d'un pantalon de sport gris clair, d'une veste tricolore bleu foncé et bleu roi avec les manches blanches, d'un sweat à capuche gris foncé et d'une casquette foncée.

© D.R.



Si vous avez plus d'informations, vous pouvez prendre contact auprès de la police locale via ce formulaire ou en téléphonant au 0800/30 300