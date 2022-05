Le 23 décembre dernier, vers 2h30 du matin, le trio a été interpellé quasiment en flagrant délit à hauteur du magasin Proximus sur l'avenue Paul Pastur à Mont-sur-Marchienne (Charleroi). La vitrine du magasin venait d'être explosée à coups de masse par Leonardo. Ce dernier et Georgian se sont, par la suite, introduits à l'intérieur de la boutique pour arracher 17 GSM exposés. Robert, lui, attendait les deux voleurs plus loin, au volant d'une Opel Vectra aux plaques hollandaises. Mais un témoin des faits a contrecarré le vol avec effraction en alertant la police.

Selon le parquet, les amis étaient membres d'une association de malfaiteurs dont Robert était suspecté d'en être le dirigeant. Ce dernier aurait recruté Georgian et Leonardo pour commettre le casse et préparait son coup depuis quelques semaines de son appartement à Bruxelles. Mais le jugement prononcé ce mardi après-midi a écarté cette thèse. Le trio a été acquitté pour la circonstance aggravante.



Si les trois hommes avaient décidé d'attaquer brutalement le magasin Proximus, c'était à cause d'un travail en noir non rémunéré dans le secteur de la construction à Amsterdam. Ils ont eu besoin d'argent pour fêter la fin d'année en Roumanie. "Un certain individu nous a informés de la possibilité de faire un vol, ici à Charleroi", confirmait Robert.



Compte tenu du rôle de dirigeant et de la récidive de Robert, le parquet avait requis une peine de minimum 4 ans de prison à son encontre. Pour ses deux amis, une peine de minimum 2 ans de prison était sollicitée. Robert a finalement écopé d'une peine de prison ferme: 3 ans. Georgian et Leonardo, eux, ont pris 15 mois mais avec un sursis simple de 5 ans.