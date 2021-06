Ils étaient encore plusieurs centaines à arpenter les quais de Sambre à quelques heures de la clôture du premier événement grand public organisé à Charleroi ville basse.

La brocante des quais version « post covid » a attiré du monde même si le cœur était plus à la promenade qu'aux achats. Les quelques exposants ayant eu la chance d'avoir une place étaient ravis de revoir du monde. Dans les allées à sens unique, les promeneurs donnaient parfois le sentiment de participer à une marche silencieuse. En effet, cette année, pas de podiums ni de musique d'ambiance dans le coin des disquaires.

Les quelques personnes à qui nous avons demandé leurs impressions étaient heureuses de reprendre une vie presque normale bien que le port du masque et le fléchage ne laissaient aucuns doutes sur les mesures de protection à conserver afin de poursuivre le combat contre la covid.

Au coin du quai Arthtur Rimbaud et de la Place Buisset, à la Table de la Manufacture Urbaine, le chef Fabrizzio Chirico était aux premières loges pour observer la foule. "Cela fait plaisir de voir des gens bien que ce ne soit pas la grosse ambiance des autres années mais cela est bien compréhensible. Nous ne sommes jamais assez trop prudents mais quelques animations en plus, notamment sur la place Buisset, n'auraient pas été une mauvaise chose. Même s'il y avait des promeneurs, il y aurait pu en avoir plus si l'approche de la ville basse n'était pas rendu si compliquée par les travaux. Dans l'ensemble, le retour d'un des événements majeurs de la ville laisse penser à un avenir heureux. Encore un peu de patience."