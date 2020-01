Le projet de relier le réseau du rail belge à l’aéroport de Charleroi est dans les cartons depuis longtemps. En attendant, BSCA devait se contenter du bus venant de la gare de Charleroi-Sud (20 minutes de trajet), des voitures personnelles, des taxis et des navettes privées. Mais tout cela va changer : dès 2022, peut-être même fin 2021 pour les plus optimistes, il sera possible d’aller à l’aéroport en bus-navette depuis la gare de Fleurus, en huit minutes.

Mais pour cela, la gare de Fleurus doit être entièrement réaménagée. Le bourgmestre, Loïc D’Haeyer (PS), détaille le compromis trouvé entre BSCA, la SNCB et sa commune de Fleurus.

"Le projet d’aménagement de la gare a déjà été présenté il y a trois ans, mais quand j’ai pris mes fonctions je l’ai remis en question, parce que les activités étaient orientées vers Sambreville", explique l’élu. "Il y avait moyen, pour moi, de garder un lien avec le centre-ville de Fleurus aussi. Pour que ce soit du win-win : Fleurus peut amener plus de gens à BSCA grâce à cette navette de bus, mais le centre doit aussi devenir attractif pour les gens de passage, et la nouvelle gare doit permettre aux Fleurusiens de mieux se déplacer en transports en commun. On avait organisé une réunion citoyenne en septembre à ce sujet, et on en a tiré plusieurs conditions pour l’aménagement, ce pour quoi les fonctionnaires délégué et technique viennent de donner un avis favorable."

Le projet de la gare est désormais le suivant : une gare-passerelle qui reliera les deux côtés des rails, avec côté rue de la Fonderie, un abri qui permettra d’attendre les navettes vers l’aéroport, et de l’autre un bâtiment qui sera la "nouvelle gare" pour tous les navetteurs, qui sont aujourd’hui 550 par jour à peu près. Bonus : les trains de la ligne Charleroi-Fleurus-Louvain-Leuven seront également doublés, un toutes les 30 minutes désormais. "C’est excellent pour nos étudiants qui veulent suivre des cours à Charleroi, LLN ou même Leuven", se réjouit le bourgmestre. Un dépose-minute sera également implanté devant la nouvelle gare, ainsi que 150 places de parking.

La gare devrait être opérationnelle d’ici 18 à 24 mois.

"Il faut éviter que Fleurus ne devienne un grand parking pour l’aéroport"

"La crainte, avec ce projet, c’est évidemment que le centre-ville de Fleurus ne devienne une sorte de grand parking de délestage pour BSCA. La SNCB prévoit un parking de 150 places, mais il va falloir trouver mieux, s’assurer qu’il y ait une vraie réflexion notamment sur les tarifs des stationnements : il ne faut pas que les gens se garent à la SNCB pour aller à BSCA en navette, mais il ne faut pas non plus que les gens se garent en centre-ville pour aller à BSCA, ni en centre-ville pour prendre le train. On va probablement devoir aménager le centre-ville de Fleurus en zone bleue, pour éviter les voitures qui font tampon pendant plusieurs jours. Concrètement, l’organisation de cette liaison n’est pas encore totalement arrêtée… En parallèle, on essaye de limiter aussi les stationnements à Heppignies, parce que les gens s’y garent pour aller à BSCA à pied. Il faut être très attentifs à ne pas devenir la banlieue de l’aéroport, et rien d’autre."