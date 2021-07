Pour les riverains de l’aéroport de Charleroi, le retour de l’été coïncide avec une augmentation du nombre d’atterrissages et de décollages inversés, dans le sens opposé à celui recommandé aux avions qui empruntent le tarmac de Gosselies.

Conséquence : une hausse des nuisances sonores dans les quartiers les plus densément peuplés.

Dans une réponse à la question écrite du député Christophe Clersy (Ecolo), le ministre wallon en charge des Aéroports Jean-Luc Crucke (MR) indique que ces mouvements ont représenté près de 15% du total durant l’année 2019. Un chiffre supérieur à la moyenne des cinq dernières années mais en dessous du résultat de l’année précédente, en 2018, où plus d’un vol sur cinq avait été inversé.

C’est par les jours de météo clémente que le phénomène connaît des pics. Le recours à cette pratique est conditionné par la direction et l’intensité du vent, et ce, pour raison de sécurité afin de minimaliser la vitesse des appareils tant pour le décollage que pour les atterrissages. L’application des procédures est de la seule responsabilité des pilotes et de l’opérateur de contrôle aérien Skeyes, la Wallonie n’a pas le pouvoir d’interférer. Le ministre est formel : "ces vols inversés sont pris en considération dans l’élaboration de la cartographie de l’exposition au bruit. Ainsi, les simulations du plan adopté en 2004 ont intégré l’hypothèse de 20% de mouvements inversés, soit un avion sur cinq. Dans les zones de bruit, les nouvelles technologies de navigation permettent de recentrer les atterrissages en sens inverse. Actuellement, ce recentrage n’est pas systématique, car les appareils doivent disposer de l’équipement de bord adapté et les pilotes des qualifications requises."