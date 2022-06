BSCA: les "secrets" du premier aéroport wallon dévoilés Charleroi D.A. © D.R.

Au musée de la Photo, le Cercle de Wallonie organisait une rencontre-débat sur ce thème. Scoop : plusieurs nouvelles lignes, dont la Jordanie, sont annoncés, ainsi que l'arrivée prochaine d'une nouvelle compagnie aérienne. De plus, les prévisions annuelles ont été revues, et on pourrait revenir en 2022 à (quasi) la fréquentation pré-covid, ce qui mettrait l'aéroport dans le vert.