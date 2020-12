Le paquebot ne coule pas. Mais Charleroi a impérativement besoin d’une bouée de la région wallonne pour maintenir ses finances à flot.

Lors du vote du budget 2021 au conseil communal, le bourgmestre Paul Magnette a rappelé la situation difficile dans laquelle se trouvait sa ville. Une ville qui a pris des mesures pour tenter de protéger son économie de proximité, ses citoyens les plus fragiles et ses opérateurs culturels dans le cadre d’un plan de relance, au prix d’un emprunt remboursable sur 30 ans. Non seulement, les dépenses de (...)