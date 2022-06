À Châtelet, les budgets participatifs ont peut-être mis du temps à voir le jour, mais on y met depuis lors le cœur et les moyens. Depuis 2019, l’année de leur lancement, quelque 220 000 € ont été prévus annuellement pour ces projets émanant du tissu associatif ou de citoyens, mais aussi des conseils consultatifs créés par la Ville : aînés et personnes handicapées, jeunes, enfants. C’est davantage que Charleroi, qui compte six fois plus d’habitants.