Un an après l’installation du conseil communal, la rédaction de La DH délivre aux élus de Charleroi leurs premiers bulletins de la mandature. Des notes à retrouver ci-dessous ou dans votre DH papier ou numérique du jour.





Dans le cadre de cette série d’avant-fêtes, le bourgmestre, les échevins, le président de l’assemblée et les chefs de groupes sont évalués sur base de cinq critères : connaissance des dossiers, projets et actions mis en œuvre, vision stratégique, engagement et, enfin, ressenti de leurs collègues.

Ces indicateurs nous ont permis d’établir les cotations (rigoureuses), des moyennes ont été calculées à partir des notes de nos journalistes.

Cette première proclamation permet de voir que certains mandataires sortent du lot. Ils ont été assidus à la tâche, ont déjà de convaincantes réalisations derrière eux. En revanche, d’autres se sont montrés décevants, ils sont invités à se retrousser les manches pour se mettre au boulot. Six ans, ça passe finalement vite : il n’y a pas une semaine à perdre quand on voit l’état des besoins et l’urgence dans la première métropole de Wallonie, après des décennies de sous-investissement politique.

Pour présenter les cotations, nous avons respecté l’ordre de préséance du collège et des différents groupes, par ordre d’importance. Le bourgmestre et ses trois premiers échevins ouvrent le bal.