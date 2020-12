Nous avons reçu des différents élus des textes reprenant les dossiers et projets qu’ils considèrent comme importants, parfois à titre personnel, parfois pour la collectivité. Ils ont aussi décidé de se plier au jeu d’indiquer des compétences dans lesquelles ils ont le plus progressé, d’après eux. On avait poussé le bouchon jusqu’à leur demander de s’autoévaluer par une note sur 10, mais là l’immense majorité a préféré ne pas répondre, ou par une boutade.

Globalement, à l’une ou l’autre exception près, tous y ont visiblement mis du leur.

Et c’est vraiment bienvenu, parce qu’on remarque encore une fois qu’on a en face de nous des gens qui s’intéressent à leur travail, mais aussi à la façon dont leur travail est perçu. C’est un peu, d’ailleurs, ce sur quoi joue notre série : attribuer les bons et les mauvais points selon notre œil d’observateur externe mais aussi confronter les mandataires à l’image qu’ils renvoient. Ce dernier point qu’on sait être, souvent, une grande inconnue pour eux, puisqu’ils ne sont qu’une poignée à être dans la lumière des projecteurs, alors qu’ils ont la multitude dans l’ombre, les citoyens, les collaborateurs, les journalistes qui les observent, les jugent, et décident - tous les six ans, c’est peu - de leur faire confiance, ou pas.

Il faut rappeler qu’en politique, travailler pour les citoyens est un bel objectif, mais une partie du job est aussi d’arriver à convaincre les citoyens qu’on est digne de confiance dans la tâche qui nous a été confiée, et qu’il faut cultiver cette confiance tous les jours pour pouvoir continuer à l’avoir aux élections.

Les bulletins et l’autoévaluation sont un excellent moyen de prendre du recul, objectiver son travail, et donc voir comment faire mieux. Et le fait qu’ils y aient presque tous répondu est un très bon signal.