Ce troisième volet de notre série "Bulletins de Noël" clôture la liste des membres du collège de Charleroi, avec le bourgmestre et le président du CPAS. Il cible aussi le président de l’assemblée, le conseiller Benjamin Debroux.

Pour les évaluer, la rédaction s’est basée sur différents critères : connaissance des dossiers, action politique concrète, vision stratégique et engagement (implication dans la fonction) pour les membres du collège, autorité, mise en application des règlements, ressenti de la légitimité et engagement pour le président du conseil. Une moyenne des cotations a été établie pour chacun, en tenant compte de la synthèse introspective que nous ont envoyée les élus à notre demande. C’est un euphémisme de dire que l’année 2020 a été difficile : l’arrivée de la pandémie a imposé de trouver dans l’urgence des solutions à des situations parfois compliquées, cela a bousculé l’ordre des priorités, la façon de travailler avec des conseils communaux distanciels ou à huis clos. Il a fallu gérer le day to day et s’adapter aux changements de normes parfois d’heure en heure tout en tenant le cap du programme stratégique transversal.

La série va se poursuivre avec deux pages consacrées à la cotation des différents chefs de groupe et conseillers, tant de l’opposition que de la majorité.